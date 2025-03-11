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Алькарас — об увеличении веса ракетки: чувствую себя хорошо с пятью граммами лишнего веса

Алькарас — об увеличении веса ракетки: чувствую себя хорошо с пятью граммами лишнего веса
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал об увеличении веса своей ракетки и том, как это повлияло на его игру.

«Я думаю, что не был одним из игроков, которые играют с самой лёгкой ракеткой. Я играл с весом, который был слишком низким, поэтому решил попробовать изменить это и посмотреть, как это повлияет на мою игру.

Сейчас я справляюсь с этим. Были моменты матча, когда я думал, что с некоторыми ударами смог бы набрать больше очков, когда бегал или выполнял определённые удары. Я чувствую себя хорошо с этими пятью граммами лишнего веса, я лучше ощущаю мяч, хотя здесь он летит немного быстрее.

Ощущение такое, что я бью по мячу и чувствую, что он становится сильнее, для соперника это сложно контролировать. Я начал играть таким образом и считаю, что это было большим изменением для меня», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас обыграл 28-ю ракетку рейтинга канадского спортсмена Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:4. Турнир проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.

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