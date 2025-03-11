Арина Соболенко — журналисту: вы на меня давить пытаетесь или что?

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вступила в забавный диалог с журналистом во время пресс-конференции по поводу своей соперницы по четвёртому кругу в Индиан-Уэллсе (США) британки Сонай Картал.

Журналист. Вы знакомы с игрой Сонай Картал?

Соболенко. Я никогда не играла с ней и не видела много матчей, но уверена, что моя команда подготовит подборку ярких моментов. Посмотрим матчи.

Журналист. Ей нравятся эти условия, она выросла на южном побережье Англии, в Брайтоне.

Соболенко. Вы на меня давить пытаетесь или что (улыбается)?

Журналист. Я пытаюсь дать вам информацию.

Соболенко. Хорошо. Спасибо. Спасибо.

Журналист. Ей, наверное, понравилось бы играть на ветру. Насколько вам нравится играть на ветру?

Соболенко. Думаю, что сегодня я отлично адаптировалась к условиям. Мне тоже нравится этот корт, так что в этом вопросе мы одинаковы (улыбается), — приводит слова спортсменки We love tennis.