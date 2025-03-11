Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — журналисту: вы на меня давить пытаетесь или что?

Арина Соболенко — журналисту: вы на меня давить пытаетесь или что?
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вступила в забавный диалог с журналистом во время пресс-конференции по поводу своей соперницы по четвёртому кругу в Индиан-Уэллсе (США) британки Сонай Картал.

Журналист. Вы знакомы с игрой Сонай Картал?
Соболенко. Я никогда не играла с ней и не видела много матчей, но уверена, что моя команда подготовит подборку ярких моментов. Посмотрим матчи.
Журналист. Ей нравятся эти условия, она выросла на южном побережье Англии, в Брайтоне.
Соболенко. Вы на меня давить пытаетесь или что (улыбается)?
Журналист. Я пытаюсь дать вам информацию.
Соболенко. Хорошо. Спасибо. Спасибо.
Журналист. Ей, наверное, понравилось бы играть на ветру. Насколько вам нравится играть на ветру?
Соболенко. Думаю, что сегодня я отлично адаптировалась к условиям. Мне тоже нравится этот корт, так что в этом вопросе мы одинаковы (улыбается), — приводит слова спортсменки We love tennis.

Материалы по теме
Соболенко: кроме восстановления, нужно что-то отдельное от тенниса, чтобы не кипела голова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android