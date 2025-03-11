Гауфф — о предстоящем матче с Белиндой Бенчич: я стараюсь быть более агрессивной

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о предстоящем матче со швейцаркой Белиндой Бенчич на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
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«Очевидно, все знают, какой у неё план игры против меня, но с конца прошлого года я стараюсь быть более агрессивной в этом аспекте, так что теперь соперникам уже не будет так удобно ставить мяч туда. На таких медленных кортах ей придется делать очень хороший удар, чтобы я не смогла проявить агрессию. Я много работала над этим, чтобы привыкнуть», — приводит слова теннисистки Punto de Break.
Ранее Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга Гауфф со счётом 7:6 (7:1), 6:2 одолела 29-ю ракетку мира из Греции Марию Саккари.
- 11 марта 2025
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