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Андрей Рублёв, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют в микст-турнире в Индиан-Уэллсе

Андрей Рублёв, Диана Шнайдер и Людмила Самсонова сыграют в микст-турнире в Индиан-Уэллсе
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Стала известна сетка турнира смешанных пар на турнире в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 11 по 14 марта. В нём примут участие 12 команд, в числе которых три российских теннисиста.

Андрей Рублёв сыграет в паре с американкой Николь Меличар-Мартинес, Людмила Самсонова — с итальянцем Симоне Болелли. Диана Шнайдер выступит в дуэте с австралийцем Джоном Пирсом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с соперниками российских теннисистов в микст-турнире в Индиан-Уэллсе:

  • Людмила Самсонова/Симоне Болелли — Карсон Брэнстин/Никола Мектич.
  • Николь Меличар-Мартинес/Андрей Рублёв  — Ульрикке Эйкери/Каспер Рууд.
  • Диана Шнайдер/Джон Пирс — Шторм Хантер/Мэттью Эбден.

Победители турнира получат $ 100 тыс., финалисты — $ 70 тыс., полуфиналисты — $ 60 тыс. Проигравшие в четвертьфинале получат $ 20 тыс., в первом круге — $ 10 тыс.

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