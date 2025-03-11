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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 11 на 12 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 11 на 12 марта
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В ночь с 10 на 11 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков четвёртого круга соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 11-12 марта (время московское):

  • 21:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Йосуке Ватануки (Япония);
  • 23:00. Хольгер Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция);
  • 0:30. Маркос Гирон (США) — Артюр Фис (Франция);
  • 4:00. Томми Пол (США) — Даниил Медведев (Россия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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