Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится шестой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков четвёртого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 11-12 марта (время московское):

21:00. Каролина Мухова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша);

23:00. Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США);

4:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Мирра Андреева (Россия);

6:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.