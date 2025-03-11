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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 11 на 12 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 11 на 12 марта
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В ночь с 11 на 12 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится шестой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием поединков четвёртого круга.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 11-12 марта (время московское):

  • 21:00. Каролина Мухова (Чехия) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 23:00. Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США);
  • 4:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Мирра Андреева (Россия);
  • 6:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионкой соревнований является полька Ига Швёнтек.

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