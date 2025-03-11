Алькарас — о «пчёлах» на трибуне в матче с Шаповаловым: смотрел на них и смеялся

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал забавный момент с болельщиками, одетыми в костюм пчёл, на трибуне в матче с Денисом Шаповаловым на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
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«Это было забавно, они очень мне помогали на протяжении всего первого сета, я смотрел на них и смеялся. Всегда говорю, что, когда я смеюсь, именно тогда получаю больше удовольствия на корте и показываю свой лучший теннис. Вероятно, благодаря им я также смог продемонстрировать этот уровень тенниса.
Я не замечал их до второго гейма, когда камера показала их на экране, так что это было забавно. В конце концов, я сделал с ними селфи — думаю, они это заслужили», — приводит слова Алькараса Punto de Break.
Напомним, Карлос Алькарас обыграл 28-ю ракетку рейтинга канадского спортсмена Дениса Шаповалова в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:2, 6:4. Турнир проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.
- 11 марта 2025
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