Мэдисон Киз: свадьба была лучшим днём в моей жизни

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как прошла её свадьба в ноябре 2024 года. Киз вышла замуж за Бьорна Фрэтэнджело, который сейчас является её тренером.

«Наша свадьба была лучшим днём в моей жизни. Лучший день в мире, невероятный. Рядом были друзья и члены семьи. Нечасто случается, что в одном месте находятся люди, которые оказали позитивное влияние на твою жизнь.

Было здорово с таким настроением начать межсезонье и пойти дальше. У меня был замечательный январь в Австралии. Рада, что была там с мужем, это ощущалось по-особенному», — сказала Киз в интервью на корте.