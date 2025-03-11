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Мэдисон Киз: свадьба была лучшим днём в моей жизни

Мэдисон Киз: свадьба была лучшим днём в моей жизни
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Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз рассказала, как прошла её свадьба в ноябре 2024 года. Киз вышла замуж за Бьорна Фрэтэнджело, который сейчас является её тренером.

«Наша свадьба была лучшим днём в моей жизни. Лучший день в мире, невероятный. Рядом были друзья и члены семьи. Нечасто случается, что в одном месте находятся люди, которые оказали позитивное влияние на твою жизнь.

Было здорово с таким настроением начать межсезонье и пойти дальше. У меня был замечательный январь в Австралии. Рада, что была там с мужем, это ощущалось по-особенному», — сказала Киз в интервью на корте.

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