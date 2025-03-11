Мирра Андреева — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько начало 4-го круга Индиан-Уэллса

В ночь с 11 на 12 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится матч четвёртого круга, где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и седьмой номер мирового рейтинга из Казахстана Елена Рыбакина. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.
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На уровне WTA теннисистки встречались дважды. Мирра Андреева оказалась сильнее в полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Рыбакина обыграла россиянку в третьем круге Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
- 11 марта 2025
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