Мирра Андреева — Елена Рыбакина: где смотреть, во сколько начало 4-го круга Индиан-Уэллса

В ночь с 11 на 12 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится матч четвёртого круга, где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и седьмой номер мирового рейтинга из Казахстана Елена Рыбакина. Матч начнётся не ранее 4:00 мск.

Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport, а также в специализированных группах в социальных сетях.

На уровне WTA теннисистки встречались дважды. Мирра Андреева оказалась сильнее в полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Рыбакина обыграла россиянку в третьем круге Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.