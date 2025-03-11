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Надаль — об эстафете олимпийского огня в Париже: сказал себе, что не время плакать

Надаль — об эстафете олимпийского огня в Париже: сказал себе, что не время плакать
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что узнал о том, что будет участвовать в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, только за 10 минут до начала.

«Я никогда не смогу отблагодарить народ Франции за то, что он подарил мне этот момент. Не будучи французом, получить этот момент, принимая олимпийский факел от Зидана, перед Эйфелевой башней… Это один из самых эмоциональных моментов в моей карьере, без сомнения. Олимпийские игры — это нечто особенное: это не просто теннис, это самое важное спортивное событие. Это признание, которое много значит для меня.

Не знал точно, что буду делать, мне сказали об этом за 5-10 минут до начала. Это было суперсекретно. Ждал, мне сказали, что пора, и тогда они мне всё объяснили. Когда я поднимался по лестнице и ждал, когда мне передадут факел, у меня было две минуты ожидания: когда понял, в каком моменте нахожусь, я начал немного плакать. Тогда я сказал себе: «Стоп, чувак, пожалуйста». Сказал себе, что сейчас не время плакать, нужно наслаждаться и жить этим моментом. Это было невероятно», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.

Рафаэль Надаль получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции чемпиона мира Зинедина Зидана на главной площади церемонии. Далее испанец сел с факелом в лодку, в которой находились бывшие знаменитые спортсмены: американская теннисистка Серена Уильямс, её соотечественник Карл Льюис и гимнастка из Румынии Надя Команечи.

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