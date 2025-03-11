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«Ты чувствовал, что находишься в его руках». Надаль назвал лучший год в карьере Федерера

«Ты чувствовал, что находишься в его руках». Надаль назвал лучший год в карьере Федерера
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер показывал свой лучший теннис в карьере в 2017 году.

«В конце своей карьеры, я думаю, он сделал шаг вперёд. Он стал играть гораздо агрессивнее. Что касается меня, то в начале карьеры он допускал немного ошибок против меня. Он пытался снова играть с бэкхенда с топ-спином… так что он давал мне возможность продолжать бить форхенды против его бэкхенда. В конце карьеры он стал больше рисковать. На мой взгляд, в 2017 году Роджер был в лучшей форме в своей карьере. Ты чувствовал, что находишься в его руках. Конечно, на харде… на грунте всё немного иначе», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.

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