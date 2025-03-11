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«Это новое поколение великих теннисистов». Надаль — о Синнере, Алькарасе и Швёнтек

«Это новое поколение великих теннисистов». Надаль — о Синнере, Алькарасе и Швёнтек
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Игу Швёнтек новым поколением великих теннисистов, которые будут развивать спорт.

«Карлос — отличный парень. Отличный парень с очень хорошей семьёй за спиной, с позитивными ценностями. Скромный. Они хорошие люди. Это правда. Вот почему я думаю, что Карлос такой, какой он есть. Потому что в конечном итоге ценности, которые ты получаешь дома, то, как тебя воспитывают, так ты себя и проявляешь. То же самое я вижу и в Иге.

Янник — ещё один хороший парень. Он не очень-то выпендривается. Он сосредоточен на том, что делает. Конечно, он прошёл через очень тяжёлый процесс в прошлом году. Удивительно, как ему удалось сохранить концентрацию на том, что он делает.

Это новое поколение великих теннисистов. Я думаю, они будут и дальше помогать этому прекрасному виду спорта развиваться и привлекать болельщиков», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.

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