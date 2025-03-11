Надаль ответил, почему его соперничество с Федерером привлекательнее, чем с Джоковичем

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль предположил, почему его соперничество с Роджером Федерером было более привлекательным для болельщиков, чем с Новаком Джоковичем.

«Матчи с Роджером, на мой взгляд, причина, по которой соперничество с ним было немного более привлекательным для болельщиков, чем Новак против меня… Даже если я сыграл больше раз с Новаком и мы провели точно такое же количество важных встреч, если не больше… с Роджером стратегия была более чёткой. Я пытался сделать одно. Он пытался сделать другое. В каком-то смысле я всё время пытался убить его бэкхенд. Даже если у меня была возможность сыграть по линии, говорил себе: «Хорошо, если я должен сыграть по линии, то только по двум причинам». Первая причина — это то, что иду за победителем. Вторая — потому что мне нужно держать его подальше от этой стороны, чтобы создать больше пространства. Он пытался избежать этого. Он пытался играть более агрессивно. Каждый раз, когда он наносил один удар с форхенда, я чувствовал, что делаю шаг назад. Его форхенд для меня… да, лучший из тех, против которых я играл. Это немного больше похоже на шахматный матч. Все знают, что произойдёт. Все знают, какой будет стратегия. Когда он играл очень хорошо, он побеждал меня. Когда я играл очень хорошо, побеждал его», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.