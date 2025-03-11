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Мирра Андреева — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга Индиан-Уэллса

Мирра Андреева — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга Индиан-Уэллса
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В ночь с 11 на 12 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится матч четвёртого круга, где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и седьмой номер мирового рейтинга из Казахстана Елена Рыбакина. Поединок начнётся не ранее 4:00 мск.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
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Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Рыбакиной.

На уровне WTA теннисистки встречались дважды. Мирра Андреева оказалась сильнее в полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Рыбакина обыграла россиянку в третьем круге Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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