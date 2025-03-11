Мирра Андреева — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга Индиан-Уэллса
Поделиться
В ночь с 11 на 12 марта на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится матч четвёртого круга, где встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и седьмой номер мирового рейтинга из Казахстана Елена Рыбакина. Поединок начнётся не ранее 4:00 мск.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Рыбакиной.
На уровне WTA теннисистки встречались дважды. Мирра Андреева оказалась сильнее в полуфинале «тысячника» в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Рыбакина обыграла россиянку в третьем круге Пекина-2023 (2:6, 6:4, 6:1).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2025
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:28
-
21:14
-
20:22
-
19:43
-
19:28
-
18:56
-
18:47
-
18:14
-
17:30
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:19
-
14:30
-
13:51
-
13:50
-
13:25
-
13:24
-
12:44
-
12:17
-
11:59
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:16
-
11:00
-
10:50
-
10:46
-
10:33