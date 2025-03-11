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«Это хороший вызов для всех». Дрейпер — о словах Джоковича про корты на Индиан-Уэллсе

«Это хороший вызов для всех». Дрейпер — о словах Джоковича про корты на Индиан-Уэллсе
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14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер отреагировал на слова 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича по поводу особых условий на Центральном корте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Да, на этом корте действительно сложно играть, особенно если ты не играл много раньше. Понимаю, что условия здесь, с точки зрения траектории полёта мяча в воздухе, совсем другие, и перед началом турнира я понимал, что могу допустить несколько ошибок, которые обычно не допускаю. Сегодня действительно чувствовал, что играл не в свой самый чистый теннис. В матче были моменты, когда хотел заставить сыграть лишний мяч или хотел сделать это лучше. Мне не удалось этого сделать. Но в то же время я знаю, что умею решать проблемы, и неважно, насколько некомфортно я себя чувствую, знаю, что они тоже будут чувствовать себя некомфортно. Это не идеальный теннис, но это хороший вызов для всех», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.

Напомним, Новак Джокович во втором круге Индиан-Уэллса уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 2:6, 6:3, 1:6. Позже он заявил, что разница между центральным кортом и другими колоссальна.

Джек Дрейпер вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса, где встретится с американцем Тейлором Фрицем.

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