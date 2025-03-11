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Мирра Андреева ответила, может ли представить Энди Маррея в качестве своего тренера

Мирра Андреева ответила, может ли представить Энди Маррея в качестве своего тренера
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, может ли представить победителя трёх турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея в качестве своего тренера.

— Ещё один игрок, о котором вы много говорите — Энди Маррей. Можете ли вы представить его в качестве своего тренера в какой-то момент?
— Сейчас в моей команде есть Кончита, а он работает с Джоковичем. Конечно, всегда говорят о хороших игроках и тренерах, которые могли бы работать вместе, но так не бывает. Я думаю, что у нас с Кончитой отличные отношения, и мы обе получаем удовольствие от совместной работы, так что пока даже не собираюсь думать об этом, — приводит слова Андреевой Clay Tenis.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на «неопределённый срок».

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