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Надаль — о завершении карьеры: после ОИ-2024 вернулся домой и сказал, что настало время

Надаль — о завершении карьеры: после ОИ-2024 вернулся домой и сказал, что настало время
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил, когда принял окончательное решение завершить профессиональную карьеру.

«После Олимпиады в Париже я вернулся домой и сказал, что настало время, всё. Я чувствовал это. Мне не казалось, что смогу вновь быть конкурентоспособным, что у меня есть нужная мотивация. На протяжении всей карьеры я тренировался с очень большой интенсивностью. Именно так понимал суть спорта, так наслаждался им. Когда я не могу этого делать, мне перестаёт быть интересно», — сказал Надаль в подкасте Энди Роддика.

38-летний испанец Рафаэль Надаль завершил карьеру после Кубка Дэвиса в конце ноября. Он выиграл 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. На грунтовом покрытии Надаль взял рекордные 63 трофея.

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