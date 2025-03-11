Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Индиан-Уэллса
Поделиться
В ночь с 11 на 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч четвёртого круга, где встретятся шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 11-я ракетка мира американец Томми Пол. Встреча начнётся не ранее 4:00 мск.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниила Медведева и Томми Пола.
Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Медведева (2-0 на харде). Даниил выиграл у Томми на «Ролан Гаррос» — 2021, в Пекине-2023 и в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе. После этого Пол одолел россиянина на грунте Рима, где Медведев защищал титул.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2025
-
22:56
-
22:40
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:28
-
21:14
-
20:22
-
19:43
-
19:28
-
18:56
-
18:47
-
18:14
-
17:30
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:19
-
14:30
-
13:51
-
13:50
-
13:25
-
13:24
-
12:44
-
12:17
-
11:59
-
11:58
-
11:45
-
11:36
-
11:16
-
11:00
-
10:50