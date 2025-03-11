Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Индиан-Уэллса

В ночь с 11 на 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч четвёртого круга, где встретятся шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 11-я ракетка мира американец Томми Пол. Встреча начнётся не ранее 4:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниила Медведева и Томми Пола.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Медведева (2-0 на харде). Даниил выиграл у Томми на «Ролан Гаррос» — 2021, в Пекине-2023 и в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе. После этого Пол одолел россиянина на грунте Рима, где Медведев защищал титул.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.