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Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Индиан-Уэллса

Даниил Медведев — Томми Пол: текстовая онлайн-трансляция четвёртого круга Индиан-Уэллса
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В ночь с 11 на 12 марта на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) пройдёт матч четвёртого круга, где встретятся шестая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 11-я ракетка мира американец Томми Пол. Встреча начнётся не ранее 4:00 мск.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 04:00 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниила Медведева и Томми Пола.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Медведева (2-0 на харде). Даниил выиграл у Томми на «Ролан Гаррос» — 2021, в Пекине-2023 и в 1/2 финала в Индиан-Уэллсе. После этого Пол одолел россиянина на грунте Рима, где Медведев защищал титул.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является Карлос Алькарас.

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