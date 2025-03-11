«Влюблена в этот вид». Арина Соболенко поделилась фото из Индиан-Уэллса

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото пейзажа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: Страница Арины Соболенко в социальной сети

«Влюблена в этот вид», — подписала снимок Соболенко.

В матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2. В четвёртом круге Соболенко сразится с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.