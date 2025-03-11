Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Влюблена в этот вид». Арина Соболенко поделилась фото из Индиан-Уэллса

«Влюблена в этот вид». Арина Соболенко поделилась фото из Индиан-Уэллса
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Арина Соболенко в социальных сетях поделилась фото пейзажа на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Фото: Страница Арины Соболенко в социальной сети

«Влюблена в этот вид», — подписала снимок Соболенко.

В матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2. В четвёртом круге Соболенко сразится с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

Материалы по теме
Фото
Арина Соболенко получила две награды от WTA за 2024 год
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android