«Ради таких матчей приятно играть». Монфис — о поражении от Димитрова в Индиан-Уэллсе
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42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче 15-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в третьем круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
11 марта 2025, вторник. 06:40 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 2
Гаэль Монфис
Г. Монфис
«О да. Мы отдали все силы. У нас был хороший матч, как говорится, с невероятными очками. Все зависело от него, но играть было здорово. Ради таких матчей приятно играть. Конечно, хочется победить, но если посмотреть на матч со стороны, то он был просто замечательным», — приводит слова Монфиса We Love Tennis.
Напомним, матч Гаэля Монфиса и Григора Димитрова завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3) в пользу болгарина. За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом, действующим чемпионом турнира.
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