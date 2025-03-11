«Ради таких матчей приятно играть». Монфис — о поражении от Димитрова в Индиан-Уэллсе

42-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал поражение в матче 15-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в третьем круге на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«О да. Мы отдали все силы. У нас был хороший матч, как говорится, с невероятными очками. Все зависело от него, но играть было здорово. Ради таких матчей приятно играть. Конечно, хочется победить, но если посмотреть на матч со стороны, то он был просто замечательным», — приводит слова Монфиса We Love Tennis.

Напомним, матч Гаэля Монфиса и Григора Димитрова завершился со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3) в пользу болгарина. За выход в четвертьфинал Димитров поспорит с испанцем Карлосом Алькарасом, действующим чемпионом турнира.