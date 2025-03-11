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«Не выхожу на улицу». Соболенко рассказала, чем занята в свободное время в Индиан-Уэллсе

«Не выхожу на улицу». Соболенко рассказала, чем занята в свободное время в Индиан-Уэллсе
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как использует свободное от тенниса время в Индиан-Уэллсе (США).

«Я расслабляюсь, смотрю Netflix, Формулу 1… Netflix (смеётся). На самом деле даже не выхожу на улицу. Заказываю еду, на самом деле готовлю вместе с командой. Мы приготовили пасту, надо сказать, прекрасную!» — приводит слова Соболенко Ubitennis.

В матче третьего круга «тысячника» в Индиан-Уэллсе Соболенко разгромила итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 6:2. В четвёртом круге Соболенко сразится с британкой Сонай Картал.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек.

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