Алькарас — об Индиан-Уэллсе: если победил в прошлом году, почему бы не выиграть в этом?

Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих результатах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

— Страшно подумать… Но в последние пару лет вы становились лучше с каждым матчем, что пугает остальных участников. Как вы думаете, что вы можете сделать лучше в следующем поединке?

— Думаю, я играл лучше, чем в предыдущей встрече. Если победил в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом? Так что я постараюсь быть лучше. Над подачей я много работаю. Надеюсь, процент попадания будет немного лучше. Во втором сете я тоже допустил несколько ошибок. Постараюсь сконцентрироваться на этом. Просто хочу снова показать хороший теннис, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса, где встретится с Григором Димитровым. Испанец является действующим чемпионом соревнований.