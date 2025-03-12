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Алькарас — об Индиан-Уэллсе: если победил в прошлом году, почему бы не выиграть в этом?

Алькарас — об Индиан-Уэллсе: если победил в прошлом году, почему бы не выиграть в этом?
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Обладатель четырёх титулов «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих результатах на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

— Страшно подумать… Но в последние пару лет вы становились лучше с каждым матчем, что пугает остальных участников. Как вы думаете, что вы можете сделать лучше в следующем поединке?
— Думаю, я играл лучше, чем в предыдущей встрече. Если победил в прошлом году, почему бы не выиграть и в этом? Так что я постараюсь быть лучше. Над подачей я много работаю. Надеюсь, процент попадания будет немного лучше. Во втором сете я тоже допустил несколько ошибок. Постараюсь сконцентрироваться на этом. Просто хочу снова показать хороший теннис, — сказал Алькарас в интервью на корте.

Карлос Алькарас вышел в четвёртый круг Индиан-Уэллса, где встретится с Григором Димитровым. Испанец является действующим чемпионом соревнований.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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