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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Каролину Мухову

Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Каролину Мухову
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла 15-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Швёнтек ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Муховой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
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