Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Конечно, я чувствовала себя великолепно. Даже несмотря на то, что сегодня мой распорядок… ну, у всех распорядок стал другим. Я смогла приспособиться, поэтому счастлива. Использовала все свои шансы и очень рада, что сыграла так уверенно и смогла быстро закончить игру до начала дождя», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

В четвёртом круге Индиан-Уэллса Ига Швёнтек одолела Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:1. Начало матча было задержано из-за дождя. За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).