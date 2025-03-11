Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Конечно, я чувствовала себя великолепно. Даже несмотря на то, что сегодня мой распорядок… ну, у всех распорядок стал другим. Я смогла приспособиться, поэтому счастлива. Использовала все свои шансы и очень рада, что сыграла так уверенно и смогла быстро закончить игру до начала дождя», — сказала Швёнтек в интервью на корте.
В четвёртом круге Индиан-Уэллса Ига Швёнтек одолела Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:1. Начало матча было задержано из-за дождя. За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).
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