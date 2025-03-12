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Таллон Грикспор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Таллон Грикспор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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43-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге он обыграл японца Йосуке Ватануки со счётом 7:6 (7:4), 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:10 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		1
         
Йосуке Ватануки
Япония
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Грикспор три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Ватануки пять эйсов, одна двойная ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Грикспор поспорит с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
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