Таллон Грикспор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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43-я ракетка мира из Нидерландов Таллон Грикспор вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге он обыграл японца Йосуке Ватануки со счётом 7:6 (7:4), 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:10 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Йосуке Ватануки
Й. Ватануки
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Грикспор три раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Ватануки пять эйсов, одна двойная ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Грикспор поспорит с победителем встречи Хольгер Руне (Дания) — Стефанос Циципас (Греция).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующий чемпион соревнований — Карлос Алькарас.
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