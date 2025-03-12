Швёнтек повторила достижение Селеш, уступив минимум геймов до 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала игроком с наименьшим количеством геймов, проигранных на пути к четвертьфиналу турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), со времён американки Моники Селеш в 2002 году.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|1
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|6
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек вышла в четвертьфинал, отдав только шесть геймов за три матча. Во втором круге Ига одолела Каролин Гарсию со счётом 6:2, 6:0. В третьем круге обошла Даяну Ястремскую (6:0, 6:2), а в четвёртом – Каролину Мухову (6:1, 6:1).
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0).
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