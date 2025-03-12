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Ига Швёнтек четвёртый год подряд вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Швёнтек четвёртый год подряд вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек четвёртый год подряд вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Только Линдсей Дэвенпорт (шесть, 1993-1998) и Мартина Хингис (пять, 1998-2002) выходили в 1/4 финала подряд чаще, чем Ига, с момента основания турнира в 1989 году.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

В четвёртом круге Индиан-Уэллса-2025 Швёнтек разгромила Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:1, 6:1. За выход в полуфинал Ига поспорит с победительницей встречи Чжэн Циньвэнь (Китай) — Марта Костюк (Украина).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек. В прошлогоднем финале она обыграла Марию Саккари из Греции (6:4, 6:0).

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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