Руне обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Руне обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 23:15 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Стефанос Циципас
С. Циципас
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Руне трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
Комментарии
- 12 марта 2025
-
02:02
-
00:53
-
00:44
-
00:25
-
00:10
- 11 марта 2025
-
23:24
-
22:56
-
22:40
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:28
-
21:14
-
20:22
-
19:43
-
19:28
-
18:56
-
18:47
-
18:14
-
17:30
-
17:00
-
16:35
-
16:26
-
16:00
-
15:52
-
15:19
-
14:30
-
13:51
-
13:50
-
13:25
-
13:24
-
12:44
-
12:17
-
11:59