Руне обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Руне обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Руне трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.