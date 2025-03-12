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Руне обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Руне обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга Руне обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 23:15 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. В её рамках Руне трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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