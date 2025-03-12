Свитолина победила Пегулу и может сыграть с Миррой Андреевой в 1/4 финала Индиан-Уэллса

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга (1/8 финала) в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 23-й в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (23-й посев на турнире). Встреча закончилась победой Свитолиной в трёх сетах — 5:7, 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 02 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Свитолина выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 12 полученных.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с победителем матча между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире) и седьмой в мировом рейтинге Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (седьмой посев на турнире).

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