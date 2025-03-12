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Элина Свитолина — Джессика Пегула, результат матча 12 марта 2025, счет 2:1 (5:7, 6:1, 6:2), 4-й круг WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Свитолина победила Пегулу и может сыграть с Миррой Андреевой в 1/4 финала Индиан-Уэллса
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В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга (1/8 финала) в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США (четвёртый посев на турнире) и 23-й в мировом рейтинге украинкой Элиной Свитолиной (23-й посев на турнире). Встреча закончилась победой Свитолиной в трёх сетах — 5:7, 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 00:40 МСК
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		1 2
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность матча составила 2 часа 02 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Свитолина выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из 12 полученных.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с победителем матча между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире) и седьмой в мировом рейтинге Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (седьмой посев на турнире).

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

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