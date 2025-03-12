Мирра Андреева вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, отдав Рыбакиной три гейма

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга (1/8 финала) в женском одиночном разряде между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой (девятый посев на турнире) и седьмой в мировом рейтинге Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (седьмой посев на турнире). Андреева одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 07 минут. Андреева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. Рыбакина не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной (23-й посев на турнире).
Видео: Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»
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