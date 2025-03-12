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Мирра Андреева прокомментировала разгромную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева прокомментировала разгромную победу над Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своей крупной победе над выступающей под флагом Казахстана седьмой в рейтинге WTA Еленой Рыбакиной в матче четвёртого круга (1/8 финала) хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) — 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Я знала, что матч будет невероятно тяжёлым. Она выигрывала турнир здесь, думаю, ей очень комфортно играть на этих кортах, поэтому я просто настроилась на этот матч и старалась бороться за каждое очко. Я была так взволнована предстоящей игрой… собравшись с духом, просто вышла на корт и попыталась показать лучший уровень тенниса», — сказала Андреева в послематчевом интервью.

Елена Рыбакина становилась победительницей «тысячника» в Индиан-Уэллсе в 2023 году, когда обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко — 7:6 (13:11), 6:4.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Календарь WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

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