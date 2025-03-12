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Даниил Медведев уверенно вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса, повесив «баранку» Томми Полу

Даниил Медведев уверенно вышел в 1/4 финала Индиан-Уэллса, повесив «баранку» Томми Полу
Даниил Медведев
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу в матче четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе. Со счётом 6:4, 6:0 он переиграл хозяина корта 11-ю ракетку мира Томми Пола.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 07:55 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.

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