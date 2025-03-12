Даниил Медведев одержал первую победу над игроком из топ-20 в сезоне
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев впервые в сезоне переиграл теннисиста из топ-20 мирового рейтинга. Ранее россиянин оказался сильнее 11-й ракетки мира американца Томми Пола в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 6:4, 6:0 в пользу Даниила.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 07:55 МСК
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|0
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|6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.
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