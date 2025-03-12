Даниил Медведев в 22-й раз в карьере вышел в 1/4 финала «Мастерса»

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев в 22-й раз за профессиональную карьеру вышел в четвертьфинал турнира категории «Мастерс». Ранее он оказался сильнее 11-й ракетки мира американца Томми Пола в Индиан-Уэллсе (США), переиграв его со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.