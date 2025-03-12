«Я доволен своей игрой». Медведев — о победе над Полом в 1/8 финала Индиан-Уэллса

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев высказался о победе над 11-й ракеткой мира Томми Полом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин обыграл американца со счётом 6:4, 6:0. Теперь счёт в очных противостояниях двух игроков стал 4-1 в пользу Медведева.

— Вы проводили с ним матч и в прошлом году, но, кажется, сейчас вы сыграли намного лучше. Чему вы научились в прошлом году за это время?

— На самом деле, у меня были как взлёты, так и падения в матчах с ним. Особенно в последних трёх. Первый был очень близок к поражению, потом он меня легко обыграл, а теперь это удалось сделать и мне.

Я доволен своей игрой. Здесь непросто играть. Конечно, мы по-прежнему выигрываем больше подач, нежели проигрываем, но перерывы в подаче здесь ничего не значат. Даже когда он вернулся в первом сете, я подумал: «Попробуй поднажать, попробуй пройти дальше». И мне удалось повысить свой уровень во время игры. Я очень рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.