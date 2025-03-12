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«Я доволен своей игрой». Медведев — о победе над Полом в 1/8 финала Индиан-Уэллса

«Я доволен своей игрой». Медведев — о победе над Полом в 1/8 финала Индиан-Уэллса
Даниил Медведев
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Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев высказался о победе над 11-й ракеткой мира Томми Полом в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Россиянин обыграл американца со счётом 6:4, 6:0. Теперь счёт в очных противостояниях двух игроков стал 4-1 в пользу Медведева.

— Вы проводили с ним матч и в прошлом году, но, кажется, сейчас вы сыграли намного лучше. Чему вы научились в прошлом году за это время?
— На самом деле, у меня были как взлёты, так и падения в матчах с ним. Особенно в последних трёх. Первый был очень близок к поражению, потом он меня легко обыграл, а теперь это удалось сделать и мне.

Я доволен своей игрой. Здесь непросто играть. Конечно, мы по-прежнему выигрываем больше подач, нежели проигрываем, но перерывы в подаче здесь ничего не значат. Даже когда он вернулся в первом сете, я подумал: «Попробуй поднажать, попробуй пройти дальше». И мне удалось повысить свой уровень во время игры. Я очень рад этому», — сказал Медведев в интервью на корте.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 07:55 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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