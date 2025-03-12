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Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе с 2009 года

Андреева — самая молодая теннисистка, вышедшая в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе с 2009 года
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11-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева (17 лет и 316 дней) стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США) в одиночном разряде среди женщин после россиянки Анастасии Павлюченковой в 2009 году.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В ночь с 11 на 12 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе завершился матч четвёртого круга между российской теннисисткой Миррой Андреевой(девятый посев на турнире) и седьмой в мировом рейтинге Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан (седьмой посев на турнире). Андреева одержала победу в двух сетах — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

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