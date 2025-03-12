Чжэн Циньвэнь обыграла Марту Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Китайская теннисистка девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь обыграла украинскую спортсменку 24-ю ракетку мира Марту Костюк и вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 6:3, 6:2 в пользу китаянки.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циньвэнь удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить три подачи навылет и также допустить одну двойную ошибку. Костюк допустила семь двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соревнований в США Чжэн Циньвэнь сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек.