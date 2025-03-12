Чжэн Циньвэнь обыграла Марту Костюк и вышла в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Китайская теннисистка девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь обыграла украинскую спортсменку 24-ю ракетку мира Марту Костюк и вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Счёт — 6:3, 6:2 в пользу китаянки.
Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циньвэнь удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить три подачи навылет и также допустить одну двойную ошибку. Костюк допустила семь двойных ошибок, выполнила один эйс и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 08:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Марта Костюк
М. Костюк
В четвертьфинале соревнований в США Чжэн Циньвэнь сыграет с польской спортсменкой Игой Швёнтек.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2025
-
11:09
-
10:59
-
10:55
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:45
-
08:30
-
07:37
-
07:12
-
06:51
-
02:02
-
00:53
-
00:44
-
00:25
-
00:10
- 11 марта 2025
-
23:24
-
22:56
-
22:40
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:28
-
21:14
-
20:22
-
19:43
-
19:28