«Мы будем бороться». Циньвэнь — о матче со Швёнтек в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Китайская теннисистка девятая ракетка мира Чжэн Циньвэнь высказалась по поводу предстоящего матча 1/4 финала с польской спортсменкой Игой Швёнтек. Встреча теннисисток состоится 13 марта.

«Мы оба сделаем всё возможное. Она одержала лёгкие победы в своих первых трёх матчах в Индиан-Уэллсе и так же, как и я, находится в хорошей форме. Мы будем бороться. Посмотрим, что будет», — сказала Циньвэнь в интервью на корте.

Ранее Чжэн Циньвэнь обыграла украинскую спортсменку 24-ю ракетку мира Марту Костюк. Счёт — 6:3, 6:2 в пользу китаянки. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. За это время Циньвэнь удалось реализовать пять брейк-пойнтов из девяти возможных, выполнить три подачи навылет и также допустить одну двойную ошибку.