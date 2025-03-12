«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 11 на 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта прошли матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков 1/8 финала соревнований в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Результаты матчей:

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Йосуке Ватануки (Япония, Q) — 7:6 (7:4), 6:1;

Хольгер Руне (Дания, 12) — Стефанос Циципас (Греция, 8) — 6:4, 6:4;

Маркос Гирон (США) — Артюр Фис (Франция, 20) — 2:6, 6:2, 3:6;

Томми Пол (США, 10) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 4:6, 0:6.

Отметим, что в 1/4 финала соревнований в США россиянин Даниил Медведев сразится с французом Артюром Фисом.