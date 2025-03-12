Даниил Медведев благодаря победе над Томми Полом остался первой ракеткой России

Теннисист Даниил Медведев благодаря победе в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над Томми Полом остался первой ракеткой России. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:4, 6:0. В случае поражения Медведев мог утратить этот статус, а лучшим теннисистом страны стал бы Андрей Рублёв.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Медведеву удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных, выполнить восемь подач навылет и также допустить четыре двойные ошибки. Пол допустил четыре двойные ошибки, выполнил четыре эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.