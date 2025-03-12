Андрей Рублёв заявился на турнир АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв заявился на турнир категории АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Об этом в социальных сетях сообщил журналист Марио Боккарди.

Также известно, что в соревнованиях на хардовом покрытии примут участие канадский теннисист Денис Шаповалов и итальянский спортсмен Лоренцо Музетти. Турнир пройдёт с 14 по 19 июля этого года. Его действующим победителем является австралиец Джордан Томпсон.

Ранее Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Рублёв сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.