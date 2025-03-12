Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв заявился на турнир АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе

Андрей Рублёв заявился на турнир АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе
Андрей Рублёв
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист восьмая ракетка мира Андрей Рублёв заявился на турнир категории АТР-250 в Лос-Кабосе (Мексика). Об этом в социальных сетях сообщил журналист Марио Боккарди.

Также известно, что в соревнованиях на хардовом покрытии примут участие канадский теннисист Денис Шаповалов и итальянский спортсмен Лоренцо Музетти. Турнир пройдёт с 14 по 19 июля этого года. Его действующим победителем является австралиец Джордан Томпсон.

Ранее Рублёв не смог выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе. Во втором круге он проиграл итальянцу Маттео Арнальди со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. За это время Рублёв сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету итальянца 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Материалы по теме
Даниил Медведев благодаря победе над Томми Полом остался первой ракеткой России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android