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У Швёнтек самый высокий процент выхода в четвертьфинал на турнирах WTA-1000 с 2009 года

У Швёнтек самый высокий процент выхода в четвертьфинал на турнирах WTA-1000 с 2009 года
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская спортсменка Ига Швёнтек стала теннисисткой с самым высоким процентом выхода в четвертьфинал на турнирах категории WTA-1000 (61,8%, 21/34) с момента введения этого формата в 2009 году.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 21:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

По этому показателю она обошла американку Серену Уильямс (61,2%, 30/49).

Ранее Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге она обыграла 15-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:1.

За выход в полуфинал Швёнтек поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Ига Швёнтек — действующая чемпионка соревнований.

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