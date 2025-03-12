Мирра Андреева нанесла крупнейшее поражение Елене Рыбакиной за почти 6 лет
Поделиться
Казахстанская спортсменка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина потерпела крупнейшее поражение в своей карьере за последние шесть лет. В матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой со счётом 1:6, 2:6.
До этого крупный провал в карьере Рыбакиной случился 15 сентября 2019 года в матче со шведкой Ребеккой Петерсон в финале турнира в Наньчане (Китай). Тогда представительница Казахстана уступила со счётом 2:6, 0:6.
Наньчан. Финал
15 сентября 2019, воскресенье. 11:10 МСК
69
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
78
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
Отметим, что в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
Комментарии
- 12 марта 2025
-
11:09
-
10:59
-
10:55
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:45
-
08:30
-
07:37
-
07:12
-
06:51
-
02:02
-
00:53
-
00:44
-
00:25
-
00:10
- 11 марта 2025
-
23:24
-
22:56
-
22:40
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:41
-
21:28
-
21:14
-
20:22
-
19:43
-
19:28