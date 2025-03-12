Мирра Андреева нанесла крупнейшее поражение Елене Рыбакиной за почти 6 лет

Казахстанская спортсменка седьмая ракетка мира Елена Рыбакина потерпела крупнейшее поражение в своей карьере за последние шесть лет. В матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) она уступила российской теннисистке Мирре Андреевой со счётом 1:6, 2:6.

До этого крупный провал в карьере Рыбакиной случился 15 сентября 2019 года в матче со шведкой Ребеккой Петерсон в финале турнира в Наньчане (Китай). Тогда представительница Казахстана уступила со счётом 2:6, 0:6.

Отметим, что в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.