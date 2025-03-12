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Андреева — о победе над Рыбакиной: сегодня был отличный матч, я знала, что будет тяжело

Андреева — о победе над Рыбакиной: сегодня был отличный матч, я знала, что будет тяжело
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своей победе в матче четвёртого круга в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Сегодня был отличный матч, я знала, что будет тяжело, но я просто стараюсь выйти на корт и сделать всё как можно лучше, поэтому довольна своей победой. Я не могу дождаться, чтобы сыграть здесь свой следующий раунд», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

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