Андреева — о победе над Рыбакиной: сегодня был отличный матч, я знала, что будет тяжело

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась мнением о своей победе в матче четвёртого круга в Индиан-Уэллсе (США).

«Сегодня был отличный матч, я знала, что будет тяжело, но я просто стараюсь выйти на корт и сделать всё как можно лучше, поэтому довольна своей победой. Я не могу дождаться, чтобы сыграть здесь свой следующий раунд», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.