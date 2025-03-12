Ольховский: цепкость Медведева даёт результат, Пол просто не мог пробить его стенку

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Даниила Медведева в четвёртом круге на турнире в Индиан-Уэллсе (США).
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«Даниил играл очень цепко. Единственное, что в первом сете он вёл 4:0, а потом вдруг стало 4:4. Но цепкость Медведева даёт результат. Когда он не ошибается, его нужно обыграть. Даня на приёме поставил стенку и не ошибался. У Пола в первом было 76% на первой подаче. При этом на приёме Медведев сделал три брейка — это очень здорово. Пол просто не мог пробить стенку Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.
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