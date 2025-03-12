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Ольховский: цепкость Медведева даёт результат, Пол просто не мог пробить его стенку

Ольховский: цепкость Медведева даёт результат, Пол просто не мог пробить его стенку
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Даниила Медведева в четвёртом круге на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 07:55 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Даниил играл очень цепко. Единственное, что в первом сете он вёл 4:0, а потом вдруг стало 4:4. Но цепкость Медведева даёт результат. Когда он не ошибается, его нужно обыграть. Даня на приёме поставил стенку и не ошибался. У Пола в первом было 76% на первой подаче. При этом на приёме Медведев сделал три брейка — это очень здорово. Пол просто не мог пробить стенку Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.

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