Ольховский: цепкость Медведева даёт результат, Пол просто не мог пробить его стенку

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Даниила Медведева в четвёртом круге на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Даниил играл очень цепко. Единственное, что в первом сете он вёл 4:0, а потом вдруг стало 4:4. Но цепкость Медведева даёт результат. Когда он не ошибается, его нужно обыграть. Даня на приёме поставил стенку и не ошибался. У Пола в первом было 76% на первой подаче. При этом на приёме Медведев сделал три брейка — это очень здорово. Пол просто не мог пробить стенку Медведева», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Медведев обыграл американца Томми Пола со счётом 6:4, 6:0. В четвертьфинале соревнований в США Даниил Медведев сыграет с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом.