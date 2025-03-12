Ольховский: Мирра Андреева будет прогрессировать — она должна быть одной из лучших

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением о победе Мирры Андреевой в четвёртом круге на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра вообще красавица! У неё есть стабильность, мощная игра. Она подаёт технично — у неё в целом хорошая подача. В женском теннисе не хватает именно подачи. Думаю, Мирра будет прогрессировать — она должна быть одной из лучших», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.