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Андреева — о болельщиках в матче с Рыбакиной: не знаю, почему люди так меня поддерживают

Андреева — о болельщиках в матче с Рыбакиной: не знаю, почему люди так меня поддерживают
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась впечатлениями от поддержки болельщиков в матче четвёртого круга в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Честно говоря, я не знаю, почему люди так меня поддерживают, мои результаты в США никогда не были особенно хорошими. В прошлом году я проиграла здесь в первом раунде, на US Open дважды вылетала во втором раунде, так что не понимаю, почему люди меня так поддерживают, но это приятно.

Все остались до конца матча, поддерживали до очень позднего времени, к тому же было довольно холодно. Это невероятно видеть что-то подобное, я понимаю, что, когда мы заканчиваем так поздно, обычно не хочется оставаться, особенно когда на улице так холодно.

Люди здесь очень энергичные, мне нравится видеть их поддержку и чувствовать эту энергию. Они каким-то образом меня озаряют, заставляют игру быть намного легче», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

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