Свитолина — о матче с Пегулой в Индиан-Уэллсе: непростая победа. Я разогревалась раз 10
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над хозяйкой корта Джессикой Пегулой. Счёт — 5:7, 6:1, 6:2 в пользу украинки.
«Сегодня была непростая победа, если учесть все неблагоприятные условия, особенно дождь, из-за которого постоянно приходилось останавливаться и заново начинать. Возможно, сегодня я разогревалась раз 10. Такие паузы никогда не даются легко, но другие тоже через это проходили, так что нужно было приспособиться к этому как можно лучше. В целом я очень довольна своим выступлением», — сказала Свитолина на пресс-конференции.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 00:40 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|2
Джессика Пегула
Д. Пегула
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.
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