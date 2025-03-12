Свитолина — о матче с Пегулой в Индиан-Уэллсе: непростая победа. Я разогревалась раз 10

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над хозяйкой корта Джессикой Пегулой. Счёт — 5:7, 6:1, 6:2 в пользу украинки.

«Сегодня была непростая победа, если учесть все неблагоприятные условия, особенно дождь, из-за которого постоянно приходилось останавливаться и заново начинать. Возможно, сегодня я разогревалась раз 10. Такие паузы никогда не даются легко, но другие тоже через это проходили, так что нужно было приспособиться к этому как можно лучше. В целом я очень довольна своим выступлением», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.