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Елена Веснина высказалась о победе Андреевой над Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе

Елена Веснина высказалась о победе Андреевой над Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
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Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Мирры Андреевой над Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Была просто невероятная игра Мирры. Мне казалось, что будут упорные три сета, а Лена Рыбакина возьмёт реванш. Условия Индиан-Уэллса очень подходит Рыбакиной — она там побеждала. У Лены хорошая первая подача. Однако тот факт, что играли вечером, давал надежду, что это будет шанс для Мирры. Она — большая молодец!

В Индиан-Уэллсе большая разница температур днём и вечером. Мяч летит в два раза медленнее вечером. Поэтому подача Рыбакиной нейтрализовалась по скорости. Это преимущество немного нивелировалось. У Мирры был шанс затянуть Рыбакину в длинные розыгрыши и растянуть по корту. Она всё это сделала. Андреева сыграла по плану и всё отлично выполнила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

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