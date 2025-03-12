Елена Веснина высказалась о победе Андреевой над Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе

Победительница трёх турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года, российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе Мирры Андреевой над Еленой Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Была просто невероятная игра Мирры. Мне казалось, что будут упорные три сета, а Лена Рыбакина возьмёт реванш. Условия Индиан-Уэллса очень подходит Рыбакиной — она там побеждала. У Лены хорошая первая подача. Однако тот факт, что играли вечером, давал надежду, что это будет шанс для Мирры. Она — большая молодец!

В Индиан-Уэллсе большая разница температур днём и вечером. Мяч летит в два раза медленнее вечером. Поэтому подача Рыбакиной нейтрализовалась по скорости. Это преимущество немного нивелировалось. У Мирры был шанс затянуть Рыбакину в длинные розыгрыши и растянуть по корту. Она всё это сделала. Андреева сыграла по плану и всё отлично выполнила», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Андреева в матче четвёртого круга на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе одержала победу над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной со счётом — 6:1, 6:2.

В четвертьфинале турнира Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.