Руне раскрыл, за счёт чего ему удалось одолеть Циципаса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, за счёт чего удалось одержать победу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над девятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.
— Скажи, что самое важное, когда играешь с Циципасом?
— Думаю, я сегодня здорово поработал на приёме, я много возвращал ему под бэкхенд и пытался взять контроль над розыгрышем как можно раньше. Ну и ещё я доволен тем, как мне удавалось оставаться собранным.
— После матча с Умбером ты сказал, что сильно улучшил многие ментальные аспекты. Поделись, пожалуйста, что ты имел в виду.
— Да, против Умбера я сражался за каждый розыгрыш и пытался найти решение, пытался найти путь к победе. Ведь я чувствовал себя не лучшим образом на корте, в точке зрения ударов, и это вовсе не значит, что я должен проигрывать такого рода матчи. Я должен находить пути к победе, в данном случае мне это удалось, и я очень рад, что всё получилось, — сказал Руне в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
- 12 марта 2025
-
12:33
-
12:33
-
12:25
-
12:08
-
12:03
-
11:50
-
11:48
-
11:40
-
11:25
-
11:09
-
10:59
-
10:55
-
10:30
-
10:23
-
10:09
-
09:56
-
09:49
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:09
-
08:45
-
08:30
-
07:37
-
07:12
-
06:51
-
02:02
-
00:53
-
00:44
-
00:25
-
00:10
- 11 марта 2025
-
23:24
-
22:56
-
22:40