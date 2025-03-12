Руне раскрыл, за счёт чего ему удалось одолеть Циципаса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, за счёт чего удалось одержать победу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над девятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

— Скажи, что самое важное, когда играешь с Циципасом?

— Думаю, я сегодня здорово поработал на приёме, я много возвращал ему под бэкхенд и пытался взять контроль над розыгрышем как можно раньше. Ну и ещё я доволен тем, как мне удавалось оставаться собранным.

— После матча с Умбером ты сказал, что сильно улучшил многие ментальные аспекты. Поделись, пожалуйста, что ты имел в виду.

— Да, против Умбера я сражался за каждый розыгрыш и пытался найти решение, пытался найти путь к победе. Ведь я чувствовал себя не лучшим образом на корте, в точке зрения ударов, и это вовсе не значит, что я должен проигрывать такого рода матчи. Я должен находить пути к победе, в данном случае мне это удалось, и я очень рад, что всё получилось, — сказал Руне в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».