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Руне раскрыл, за счёт чего ему удалось одолеть Циципаса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Руне раскрыл, за счёт чего ему удалось одолеть Циципаса на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе
Хольгер Руне
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Датский теннисист 13-я ракетка мира Хольгер Руне рассказал, за счёт чего удалось одержать победу в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) над девятой ракеткой мира греком Стефаносом Циципасом. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

— Скажи, что самое важное, когда играешь с Циципасом?
— Думаю, я сегодня здорово поработал на приёме, я много возвращал ему под бэкхенд и пытался взять контроль над розыгрышем как можно раньше. Ну и ещё я доволен тем, как мне удавалось оставаться собранным.

— После матча с Умбером ты сказал, что сильно улучшил многие ментальные аспекты. Поделись, пожалуйста, что ты имел в виду.
— Да, против Умбера я сражался за каждый розыгрыш и пытался найти решение, пытался найти путь к победе. Ведь я чувствовал себя не лучшим образом на корте, в точке зрения ударов, и это вовсе не значит, что я должен проигрывать такого рода матчи. Я должен находить пути к победе, в данном случае мне это удалось, и я очень рад, что всё получилось, — сказал Руне в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2025, вторник. 23:15 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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